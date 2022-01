VIDEO | Costa: "A Palermo Omicron è già oltre il 70%, fatevi i tamponi solo quando c'è un vero motivo"

E' partito il drive in dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Cinquecento i prenotati e oltre 300 quelli effettuati in 3 ore con un tasso di positività del 15%. Il commissario per l'emergenza: "Covid sempre più simile a un raffreddore. Tamponi su ricetta medica"