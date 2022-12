Covid, chiude l'hub Fiera e apre il terzo drive in per i tamponi alla Guadagna

Chiude l'hub Fiera e l'Asp attiva il terzo drive in per i tamponi. Dopo Casa del Sole e Pisani, da domani (sabato 24 dicembre) sarà attivo alla Guadagna il terzo punto per lo screening attivato in città dall’Asp di Palermo.

Tamponi drive in, dove farli in città

Il servizio è in funzione ogni giorno dalle ore 8 alle 20, compresi Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Al drive in Casa del Sole l’ingresso delle autovetture avviene da via Sarullo 19; al Pisani da via La Loggia 5 e, da domani, alla Guadagna da via dell’Orsa Minore 114. Per motivi organizzativi l'accesso viene consentito fino alle ore 19.30: la prestazione è garantita alle vetture in fila all'interno della struttura fino ad esaurimento.

Per tutte le informazioni sugli altri Drive In organizzati in città e provincia e sulle sedi per la vaccinazione o per le somministrazioni a domicilio, si invitano gli utenti a consultare la sezione “Covid 19” del sito internet dell’Asp di Palermo: https://www.asppalermo.org/copertina.asp.

La chiusura dell'hub Fiera

La struttura commissariale della Fiera, invece, chiuderà definitivamente i battenti il 31 dicembre, fino a quel giorno sarà operativa per i vaccini, mentre domani sarà l'ultimo giorno per i tamponi.