Una talpa in Procura, arrestato commesso ex Pip che sottraeva fascicoli e informava gli indagati

Un commesso giudiziario, proveniente dal bacino ex Pip, in servizio in Procura è accusato di aver fatto la talpa, sottraendo atti e fascicoli e comunicando agli indagati informazioni riservate sui procedimenti in corso. L'uomo, che lavora da tanti anni al palazzo di giustizia, è stato condotto in carcere, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare della Direzione distrettuale antimafia. Dovrà rispondere di favoreggiamento, continuato e aggravato, e di altri reati connessi.

Secondo le indagini, svolte dalla squadra mobile e dagli agenti della polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe illegittimamente consultato i procedimenti, fotografato e diffuso diversi atti coperti dal segreto, sottratto interi fascicoli che venivano condotti al di fuori del palazzo di giustizia, informato delle indagini in corso, e soprattutto delle intercettazioni avviate, i diretti interessati, così arrecando un grave danno a diverse investigazioni. C'è anche da capire chi abbia affidato un incarico tanto delicato a una figura esterna all'amministrazione della giustizia.

Il commesso, secondo la Dda, sarebbe diventato un punto di riferimento per diversi soggetti della criminalità organizzata e non solo, che intendevano verificare l’esistenza e lo stato di indagini a loro carico. Da stabilire se l'ex Pip, imparentato con un soggetto con diversi precedenti penali, facesse questo in cambio di denaro o per altro.

L’operazione della Dda, che ha previsto anche perquisizioni domiciliari, "si è resa urgente e necessaria - si legge in una nota del procuratore Maurizio De Lucia - per la tutela di numerose e importanti investigazioni, fa parte di una più ampia attività, prioritaria per la Procura, volta a salvaguardare la riservatezza delle delicatissime indagini trattate e, quindi, alla individuazione di 'talpe' che, ciclicamente, cercano di interferite nella corretta amministrazione della giustizia".