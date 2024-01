"Sottraeva fascicoli in Procura e dava notizie riservate agli indagati", via al processo per un ex Pip

Avrebbe sottratto fascicoli negli uffici giudiziari e avrebbe fornito anche informazioni riservate su indagini ed intercettazioni a persone sotto inchiesta per rapina e per corruzione e per questo era stato arrestato lo scorso 7 novembre. Adesso per l'ex Pip e commesso in Procura Feliciano Leto, 44 anni, sta per iniziare il processo: il procuratore aggiunto Marzia Sabella ha infatti chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per l'imputato che, a sua volta, difeso dall'avvocato Luigi Miceli, ha scelto il rito abbreviato.

Leto era stato seguito e si era scoperto che avrebbe portato fuori dal palazzo di giustizia diversi fascicoli, ma anche che avrebbe fotografato degli atti coperti dal segreto istruttorio per consegnarli agli indagati. Tra questi - secondo l'accusa - anche il boss della Kalsa Luigi Abbate, alias "Gino u mitra" (questo capo d'imputazione però non aveva retto al vaglio del tribunale del Riesame, che sul punto aveva accolto le tesi della difesa, pur confermando il carcere per Leto).

Gli investigatori avevano ricostruito diversi episodi in cui l'ex commesso avrebbe fornito informazioni a persone sotto inchiesta: uno legato ad indagini per l'assalto ad un furgone portavalori che aveva fruttato 100 mila euro a una banda di rapinatori ed uno relativo ad un presunto giro di corruzione alla Motorizzazione. Leto in alcune intercettazioni si vantava anche del suo "potere": "T'immagini - diceva - che certe volte posso decidere io!", in quanto essendo deputato al trasferimento di atti giudiziari da un ufficio all'altro del palazzo di giustizia, rallentando o accelerando i tempi, avrebbe potuto influire anche su una richiesta di arresto o su una scarcerazione.