"Rubava fascicoli in Procura e dava notizie riservate agli indagati": condannato un ex Pip

Avrebbe sottratto fascicoli negli uffici giudiziari e avrebbe anche fornito informazioni riservate su indagini e intercettazioni a persone finite sotto inchiesta per rapina e per corruzione. Feliciano Leto, ex Pip e commesso in Procura, arrestato lo scorso 7 novembre, è stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione con il rito abbreviato dal gup Ivana Vassallo.

La sentenza è stata emessa nelle scorse settimane, ma PalermoToday ne è venuto a conoscenza solo oggi. L'imputato, che è difeso dagli avvocati Raffaele Bonsignore e Luigi Tagliavia, preannuncia il ricorso in appello. I tempi del processo sono stati molto veloci anche perché il procuratore aggiunto Marzia Sabella, che aveva coordinato l'inchiesta, a gennaio scorso aveva chiesto ed ottenuto il giudizio immediato ed è stato possibile così saltare la fase dell'udienza preliminare.

Leto, che per anni è stato in servizio al Palazzo di giustizia, era stato seguito dagli investigatori e si era scoperto che avrebbe portato fuori dagli uffici diversi fascicoli e anche che avrebbe fotografato atti coperti dal segreto istruttorio per farli pervenire poi agli indagati. Tra questi, secondo l'accusa, ci sarebbe stato anche il boss della Kalsa, Luigi Abbate, alias "Gino u mitra" (questo capo di imputazione non aveva però retto al vaglio del tribunale del Riesame).

Secondo gli inquirenti, Leto avrebbe fornito informazioni riservate a persone coinvolte sia in un'indagine legata all'assalto ad un furgone portavalori che aveva fruttato 100 mila euro a una banda di rapinatori che in un presunto giro di corruzione alla Motorizzazione. Leto in alcune intercettazioni si vantava anche del suo "potere": "T'immagini - diceva - che certe volte posso decidere io", in quanto essendo deputato al trasferimento di atti giudiziari da un ufficio all'altro del Palazzo, rallentando o accelerando i tempi delle consegne, avrebbe potuto influire anche su una richiesta di arresto o su una scarcerazione.