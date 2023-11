Non solo fughe di notizia dalla Procura, la "talpa" smerciava anche marche da bollo

Feliciano Leto, l'ex Pip e commesso giudiziario in Procura, oltre a fornire agli indagati informazioni riservate che avrebbe reperito consultando i fascicoli che sarebbe stato tenuto soltanto a trasportare da un ufficio all'altro, avrebbe anche svolto un'altra attività illecita al Palazzo di giustizia: lo smercio di marche da bollo. Un'accusa molto meno grave di quella di favoreggiamento aggravato, ma che secondo il pm gli avrebbe consentito di arrotondare, dividendo i proventi con altri complici.

Il gip: "Condotte abituali"

Il retroscena emerge dall'ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip Lirio Conti ha disposto il carcere per l'indagato, che definisce con termini duri: "Dal complessivo contegno di Leto - scrive infatti il giudice - denotante convinzione di impunità e sprezzo per qualsivoglia obbligo di lealtà e correttezza nei confronti dell'importante ufficio pubblico ove presta la sua attività lavorativa, emerge con chiarezza una sua particolare propensione al crimine e un estremamente concreto pericolo di commissione di ulteriori gravissime condotte delittuose, ciò che indubitabilmente dimostra un caratura criminale e una pericolosità sociale di livello estremamente elevato". E stigmatizza anche, accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Marzia Sabella, che coordina l'inchiesta della squadra mobile, che le "condotte criminose" del commesso non sarebbero "occasionali ed isolate, ma abituali".

Lo smercio delle marche da bollo

Grazie alle intercettazioni, gli inquirenti hanno scoperto che Leto avrebbe recuperato marche da bollo da un'altra persona all'interno del palazzo di giustizia e le avrebbe poi applicate a certificati del casellario o dei carichi pendenti richiesti dagli utenti, facendosi pagare una speciale commissione che avrebbe poi diviso con i suoi complici. L'uomo che gli avrebbe procurato le marche chiedeva a Leto: "Come finì, ti sbarazzasti?" e lui replicava: "Altri tre me ne sono rimasti". A quel punto il primo diceva: "No perché ne ho un poco da darti".

Gli atti mostrati col cellulare: "Qua c'è un papello"

Gli investigatori hanno poi ricostruito che in un caso, una persona impiegata negli uffici giudiziari - attraverso una videochiamata - avrebbe mostrato a Leto il casellario di un uomo: "Qua c'è un papello, ora ti faccio vedere quello che c'è, guarda che c'è qua, sospensione condizionale, lesioni personali in concorso, ma questo voleva ammazzare cristiani, che cazzo faceva? Però tienitelo per te... Affidamento in prova, servizi sociali, questo se dovesse fare un concorso non lo prenderebbero", commentava.

"Ha violato la fedeltà alla pubblica amministrazione"

In relazione alle presunte fughe di notizia perpetrate dal commesso giudiziario, che avrebbero compromesso diverse indagini (allo stato ne sono state individuate soltanto alcune) il gip scrive: "Non può certo minimamente dubitarsi del fatto che Leto, sia pure per un lasso limitato di tempo, ha sottratto, perfino allontanandosi dagli uffici giudiziari, cose, atti e documenti per loro natura destinati all'esercizio delle attività istituzionali della Procura, almeno in parte coperti da segreto perché afferenti investigazioni in corso e, in quanto tali, sottoposti a particolari forme di custodia e una precisa 'catena' di trasmissione tra uffici, documentalmente asseverata. E' del tutto evidente che l'indagato ha approfittato della materiale disponibilità di tali beni per perseguire scopi palesemente estranei alle loro finalità, violando al contempo anche gli obblighi di custodia e, in generale, di fedeltà alla pubblica amministrazione cui appartiene, su egli incombenti in ragione delle mansioni svolte".