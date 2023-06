"Talent Days", a Palermo appassionati di Astrofisica e Fisica da tutta Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà a Palermo dal 13 al 16 giugno il "Talent Days" di Academy of Distinction. Un appuntamento che vedrà riuniti appassionati di astrofisica e fisica da tutta Italia che verranno accolti, tra gli altri, da Rosario Iaria e Dominique Persano Adorno, rispettivamente referenti dei dipartimenti di Astrofisica e Fisica dell'Università di Palermo. Qui il programma dell'iniziativa.

"Siamo entusiasti di accogliervi in questa affascinante città - scrive Ginevra Mauro, coordinatrice di "Talent Days" - dove le menti brillanti si incontrano per condividere la passione per la fisica e l'astrofisica. Durante questi quattro giorni, avrete l'opportunità di immergervi in un mondo di scoperte, conoscenze e dialogo con i professori del Dipartimento di Chimica e Fisica dell'Università di Palermo. Siete qui perché avete dimostrato un talento e la voglia di esplorare gli intricati segreti dell'universo completando il corso on-line delle classi di Astrofisica e Fisica. Vi aspettano attività coinvolgenti. Avrete modo di connettervi con i vostri compagni di classe virtuale provenienti da diverse parti d'Italia, condividendo idee e progetti che arricchiranno la vostra esperienza. Ricordatevi di sfruttare al massimo questa opportunità unica: fatene tesoro, fate domande, condividete le vostre intuizioni e aprite la vostra mente all'infinita bellezza della scienza. Siate curiosi, audaci e non abbiate paura di affrontare nuove sfide".