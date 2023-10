Da Palermo a Roma, piantata una talea dell'Albero Falcone nella caserma dei carabinieri del Ros

La prima gemma riprodotta per talea dall'albero di Falcone è stata piantata nel cortile dell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, alla presenza di oltre 500 studenti provenienti da tutta la Sicilia. Oggi ne è stata messa a dimora un'altra nella caserma Talamo di Roma, sede del Ros dei carabinieri, in prima linea nella lotta alla mafia e nella caccia ai latitanti, protagonista nell'ultimo anno dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro.

Alla cerimonia erano presenti comandante generale dell'Arma, Teo Luzi; il comandante delle Unità mobili e specializzate, Riccardo Galletta; il presidente dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; i magistrati della Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di quelle di Roma e Palermo; di Alessandro de Lisi, curatore della fondazione Falcone.

Sono oltre 1.600 gli alberi di Falcone riprodotti per talea distribuiti in tutte le regioni Italiane: un simbolo dell'impegno dell'intera società e dello Stato nella lotta alle mafie. E' questo il frutto del programma "Gemme di legalità", che prevede la donazione a tutte le scuole d’Italia che ne fanno richiesta dell'Albero Falcone.

Le talee prelevate grazie alla collaborazione fra carabinieri, fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo diventano piccole piante grazie alla competenza specialistica del moderno Centro nazionale carabinieri per la biodiversità forestale (Cnbf) di Pieve Santo Stefano (Arezzo), all’avanguardia in Europa nello studio e conservazione di specie forestali autoctone rare o in via di estinzione.

Il valore aggiunto del progetto consiste proprio nella riproduzione e diffusione di piante geneticamente identiche all'Albero Falcone. Il grande bosco della legalità, che si sta mettendo a dimora su tutto il territorio nazionale è partito grazie alla collaborazione dell’Arma con la fondazione Falcone il 22 novembre 2021 nel cortile dell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone.

A Roma l'Albero Falcone ha trovato posto nella stessa aiuola in cui c'è il cippo che ricorda il martirio del tenenente colonnello Manfredi Talamo, trucidato dai nazisti alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. "Da oggi, al fianco delle donne e degli uomini del Raggruppamento operativo speciale, che conducono l’attività di contrasto alle mafie con professionalità, passione, abnegazione e spirito di sacrificio - ha detto il generale Pasquale Angelosanto, comandante del Ros - ci sarà un nuovo simbolo: l'Albero Falcone, a ricordo delle idee e delle intenzioni di un uomo straordinario. Le sue idee continuano a camminare sulle nostre gambe".