L'Amat taglia le navette, Amella (M5s) tuona: "Dove sono i soldi stanziati per questo servizio?"

Revocare immediatamente il provvedimento, firmato dal presidente di Amat, che sospende il servizio navette in centro storico, all'interno del cimitero dei Rotoli e lo scuolabus per le scuole Arenella, Borgese, Scelsa e Vittorio Emanuele III. Ad avanzare la richiesta all'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, è Concetta Amella, consigliere comunale del M5s, che questa mattina ha incontrato una delegazione di famiglie di studenti.

"Questo immeritato e improvviso disservizio - sottolinea la pentastellata - penalizza tutti loro e non solo a fronte del fatto che i soldi per i cosiddetti servizi di trasporto speciali c'erano. Nel 2021 sono stati stanziati e impegnati dall'amministrazione 1.144.000 euro proprio per questo tipo di servizi. Che fine hanno fatto?". Secondo Amella fermare le navette rappresenta "un clamoroso passo indietro rispetto al decantato piano di rilancio e di risanamento dell'azienda". "Ancora una volta - conclude il consigliere - ci troviamo a fronteggiare una anomalia di gestione dell'attuale macchina comunale".