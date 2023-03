VIDEO | Tagli alla sanità, il grido di allarme degli ambulatori popolari: "Ci stanno togliendo il diritto alla salute"

Le richieste di assistenza si moltiplicano ogni giorno e i medici volontari si trovano in difficoltà in quella che dovrebbe essere solo un'attività di supporto alla medicina territoriale. Nel mirino anche l'eliminazione dei servizi di prossimità attivati in pandemia. Il 21 marzo alla Real Fonderia alla Cala si terrà un'assemblea pubblica sul tema