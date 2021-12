Si è svolto l'ottavo congresso Coisp: riconfermati i segretari regionale e provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono conclusi oggi, in due distinti momenti, nel prestigioso scenario dell’Hotel NH sito a Palermo presso il Foro Italico Umberto I, i lavori congressuali indetti dal Coisp, che hanno riconfermato per acclamazione Maurizio Senise, in qualità di Segretario Generale Regionale Sicilia e Sergio Salvia, in qualità di Segretario Generale Provinciale di Palermo.La celebrazione dei Congressi è stata preceduta da un Convegno di rilievo nazionale dal tema “L’evoluzione dei crimini d’odio attraverso l’uso dei Social Network - Riflessi nell’ambiente familiare”, che ha riscontrato una favorevole critica ed una partecipazione oltre ogni aspettativa.

Il Coisp, Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, è tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia di Stato ed a Palermo risulta essere la prima forza sindacalizzata con oltre 900 iscritti. Il Segretario Nazionale del Coisp Nicolò Di Maria esprime le proprie congratulazioni per la rielezione di Maurizio Senise e di Sergio Salvia che hanno saputo allestire Sodalizi Sindacali tra i più strutturati ed efficienti d’Italia che garantiscono una gestione territoriale di primo livello e riferimenti certi ed affidabili a tutti gli Associati al Coisp.