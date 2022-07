Sversamenti in mare a Casteldaccia e Santa Flavia, l'Amap: "Esclusi problemi al depuratore"

Già da alcuni giorni arrivavano segnalazioni, da Casteldaccia e Santa Flavia, su alcuni sversamenti anomali in mare. Dopo i controlli dell'Amap, però, sembrerebbe il problema non sia legato a un guasto del depuratore. Così fa sapere l'azienda che gestisce la rete idrica per Palermo e provincia: "E' stato immediatamente attivato il protocollo di pronto intervento previsto in questi casi. Tutti gli accertramenti hanno evidenziato che non vi è alcun malfunzionamento in atto, né alcun malfunzionamento si è verificato negli ultimi tempi presso il depuratore e che il relativo canale di scarico di superficie risulta del tutto asciutto e non recentemente attivato".

Alla luce di quanto emerso dopo l'indagine interna, per l'Amap "si può quindi escludere nel modo più assoluto che gli sversamenti denunciati siano attribuibili a problemi negli impianti. L'azienda ha informato le due amministrazioni comunali interessate affinché attivino i controlli di propria competenza, restando a disposizione per fornire eventuale assistenza ove necessaria". "Siamo ovviamente molti dispiaciuti per quanto segnalato dai cittadini - afferma l'amministratore di Amap, Alessandro Di Martino - ma allo stesso tempo invitiamo tutti, prima di lanciarsi in avventate e diffamanti accuse a questa azienda, a fare le necessarie verifiche perché solo così si possono identificare i responsabili e non sollevare inutili polemiche mediatiche".

Video pubblicato su Facebook da Gianfranco Itaid