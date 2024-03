Disabili gravissimi, la Regione dà il via libera al pagamento degli aiuti per 17 milioni

Oltre 17 milioni per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di febbraio. L'assessorato regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro ha infatti impegnato la somma (precisamente 17 milioni e 67.140,40 euro) a valere sul "Fondo regionale per la disabilità" per questo scopo.

"I diritti delle persone con disabilità restano al centro dell'azione del governo regionale - dichiara l'assessore Nuccia Albano - e continua, così, puntualmente l'erogazione del sostegno a migliaia di persone in condizione di grave deficit, risorse che sono indispensabili per vivere un'esistenza dignitosa".

I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a febbraio risultano oltre 14 mila.