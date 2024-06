Polizia penitenziaria, il sindacato Sinappe: "Abbiamo chiesto 50 agenti per gli istituti di Palermo e Siracusa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 14 Giugno 2024 il Vice Segretario Regionale della Sicilia del sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria Sinappe, Rosario Chiarello, insieme a tutta la squadra Regionale Coordinata dal Segretario Generale Aggiunto Lauricella, hanno fatto il punto sulla situazione in Regione evidenziando le criticità e la non più sostenibilità numerica del personale di Polizia Penitenziaria che ci presta servizio. In una lettera indirizzata ai vertici del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria si evince che: " La situazione è resa incandescente da una gravissima carenza di personale, registrata in tutto il territorio, con particolare rilievo negli istituti penitenziari della città di Palermo e di Siracusa, ulteriormente gravata dalle numerose quiescenze, dal piano ferie in atto e dalla fruizione di tutte quelle prerogative spettanti di diritto al personale. In virtù di questo si chiede di considerare un’eccezionale ma decisivo incremento, per non meno di 50 unità ad Istituto, in vista della prossima mobilità correlata all’assegnazione del 183° corso agenti" . Il vice Segretario Regionale Chiarello aggiunge : " il Dipartimento deve prendere atto della complessità del lavoro che ad oggi porta avanti giorno dopo giorno il personale che presta servizio nella Regione , gli uomini e le donne oltre a portare avanti e far funzionare un Corpo di Polizia hanno dei diritti e doveri che ad oggi spesso, troppo spesso vengono accantonati per esigenze di servizio , mettendo da parte la loro vita privata e non è più possibile tollelarlo. La gestione dei detenuti è diventata più complessa con eventi critici che vanno avanti giorno dopo giorno, vedesi ieri l'aggressione ricevuta presso l'istituto di Ragusa. Abbiamo chiesto 50 agenti di Polizia per gli istituti di Palermo e Siracusa, speriamo che attuano in maniera tempestiva questa richiesta perché ormai la situazione è diventa insostenibile".