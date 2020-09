In un supermercato Decò il primo angolo dedicato ai produttori di Addiopizzo

Da settembre il supermarket Decò di corso Finocchiaro Aprile accoglie nei suoi locali un angolo per i produttori siciliani della rete antiracket con AddiopizzoStore, il progetto che fino ad oggi ha promosso i prodotti pizzo-free online e adesso, grazie a questa novità, ha uno spazio fisico che vuole essere un punto di riferimento per i palermitani.

Si tratta di aziende siciliane di produzione artigianale, biologica, fair-trade, cooperative sociali di economia carceraria e per l’inclusione lavorativa di persone che si trovano in condizioni svantaggiate: MadreterraCaffè, Dolci Evasioni, Cooperativa agricola Valdibella, Azienda biologica Bosco Falconeria, Pasticceria Scimeca, Pastificio Bia, Cotti in Fragranza, Olio Carbonia.

Realtà produttive unite dalla stessa visione di una Sicilia libera dal pizzo e dai condizionamenti criminali per sostenere il consumo critico e reti di economia virtuosa e solidale. Produttori che promuovono politiche aziendali che pongono al centro il rispetto del lavoro, con diverse sensibilità che li portano ad avere un'attenzione particolare ai temi dell’ambiente, dell’inclusione sociale, della qualità e della biodiversità.

Sulla stessa scia Antonello Di Liberto con il suo supermercato e che rappresenta la terza generazione: "Innovare e rinnovare, mantenendo inalterati i livelli occupazionali e standard qualitativi elevati sono la nostra mission. Condividiamo in pieno i valori rappresentati da Addiopizzo e da queste realtà produttive che fanno parte anche della nostra tradizione".