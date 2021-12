VIDEO | Vaccini per i più piccoli, nell'hub della Fiera arrivano i supereroi

Educatori e volontari dell’associazione Regalami un sorriso hanno accolto i piccoli utenti nell'’edificio 20A dell’hub convertito in centro vaccinale pediatrico. Ospiti illustri per gli under 11: da Capitan American a Superman passando per le principesse della fiabe e persino Babbo Natale