Festa grande a Tommaso Natale, vinti 54 mila euro con il SuperEnalotto

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di lunedì 28 dicembre, con il Jackpot che arriva a 83,8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di stasera, martedì 29 dicembre. E' festa però per il fortunato che ha centrato il "5", con una vincita di 53.890,72 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Palermo nel punto vendita Sisal Totoric. Marino situato in piazza Tommaso Natale, 128 A.

La combinazione vincente è stata 8, 25, 39, 54, 59, 84, Jolly 85, SuperStar 14. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 306.228 vincite. L’ultimo "6", da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.