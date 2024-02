SuperEnalotto, vincita da sballo a Palermo: colpo da oltre un milione di euro

Vincita da oltre un milione di euro a Palermo col SuperEnalotto. Mentre continua ancora a nascondersi il "6" - con il jackpot che arriva a 57,4 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 8 febbraio - è festa grande però per un fortunato che ha centrato un punto 5SS e un punto 5 da 1.011.435,36 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Palermo nel punto di vendita Sisal Consiglio Antonino di via Castellana, 198.

La combinazione vincente è stata 26, 34, 39, 46, 54, 89 J 13, SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 6 febbraio ha assegnato ben 368.878 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.

Modalità riscossione SuperEnalotto

Vincite fino a 520 euro: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal.

Vincite superiori a 52.000 euro: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 - 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma).

Tempistiche riscossione SuperEnalotto

90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A.

Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1 milione.