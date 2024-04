La fortuna bacia Palermo: vinti oltre 637 mila euro con un 5+1 al Superenalotto

Centrato un 5+1 al Superenalotto nella tabaccheria di viale delle Alpi 97D: indovinando i numeri vincenti dell'estrazione di ieri sera, sabato 13 aprile, il fortunato porta a casa 637.069,52 euro. Constesutalmente, come fa sapere l'Agipro in una nota, sono stati realizzati anche 31 punti "5" per una quota unitaria da 6.639,44 euro.

Nessuno ha invece centrato il 6 e per il prossimo concorso il jackpot sarà così di 90 milioni e 400 mila euro.