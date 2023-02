SuperEnalotto: vinto il "6" da record da 371 milioni di euro, festa a Palermo e provincia

Dopo più di un anno e mezzo, è tornato il '6' del SuperEnalotto. Il jackpot da record da 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. E Palermo e la provincia fanno festa, con ben sei vincite. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. In un bar di Termini Imerese, il Bar Bevuto di Carmelino Catalano di via Bevuto, 16, sono state vendute ben tre quote da oltre 4 milioni ciascuna, del jackpot milionario. Altre tre vittorie tra Palermo e provincia.

Giocata vincente al tabacchi di via Gaetano La Loggia 186 di Palermo, al tabacchi di corso Vittorio Emanuele 256 di Villabate e infine al tabacchi Randazzo di via Falcone e Borsellino 39 a Marineo.

L'ultima volta che era uscito il '6' risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si portò a casa oltre 156 milioni di euro. E’ stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record - segnala l'agenzia Agimeg - centrato questa sera. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Nove in Sicilia.

Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane:

Campania 14

Friuli Venezia Giulia 9

Sicilia 9

Calabria 9

Marche 7

Lazio 7

Lombardia 7

Puglia 7

Liguria 4

Piemonte 4

Emilia Romagna 4

Toscana 3

Veneto 2

Abruzzo 2

Trentino Alto Adige 1

Umbria 1

Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.

Le vincite più alte al SuperEnalotto

371.133.424,51 il 16/02/2023

209.160.441,54 il 13/08/2019 a Lodi

177.729.043,16 il 30/10/2010 nella Bacheca dei Sistemi

163.538.706,00 il 27/10/2016 a Vibo Valentia

156.294.151,36 il 22/05/2021 a Montappone

Come si riscuote la vincita

Il vincitore ha 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta vincente di gioco presso gli uffici premi Sisal:

Ufficio Premi di Sisal S.p.A - Roma

Viale Sacco e Vanzetti, 89 - 00155 - Roma

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Premi di Sisal S.p.A - Milano

Via Ugo Bassi, 6 - 20159 - Milano

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00