Superenalotto, a Palermo premio da 50 mila euro non ancora riscosso: "C'è tempo fino al 12 ottobre"

Vincono 50 mila euro con il concorso "Super Estate", iniziativa speciale di Superenalotto, ma non hanno ancora riscosso il premio. Si tratta di due scommettitori, uno di Palermo e l'altro di Licata, che "forse non si sono accorti della vincita".

Lo rende noto la Sisal, che lancia un appello: "Verificate i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita".

Il prossimo 12 ottobre è in scadenza la giocata vincente effettuata al Tabacchi Mattaliano di via Veneziano; mentre entro il 14 ottobre va riscossa la giocata fatta al Tabacchi rivendita 2 di via Campobello, 157 a Licata.