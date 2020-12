SuperEnalotto, festa a Misilmeri: centrata giocata vincente

Il SuperEnalotto si ferma in Sicilia con due “5” da oltre 5mila euro. L’estrazione di giovedì 17 dicembre al SuperEnalotto vede la Sicilia protagonista con due “5” da 5.405,22 euro ciascuno. La prima giocata fortunata, riporta Agipronews, è stata convalidata a Misilmeri, presso il bar La Romagna in viale Europa 217 mentre la seconda a Erice (Trapani) nel bar tabacchi Fonte a via Argenteria 100. Domani ricomincia la caccia al Jackpot che ora vale 79,2 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da apri-le 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.