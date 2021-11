SuperEnalotto, Sicilia baciata due volte dalla fortuna: vincite a Carini e Messina

La Sicilia torna protagonista al SuperEnalotto. Nel concorso del 9 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 19.188,35 euro ciascuno. Uno è stato giocato a Carini, in una ricevitoria di corso Umberto I, e uno a Messina, in una tabaccheria di via Cesare Battisti.

Il jackpot intanto cresce ancora toccando108,1 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.