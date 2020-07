Si brinda a Caltavuturo, centrato un "5" da 13.600 euro

Sicilia protagonista del SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 30 luglio sono stati centrati due "5", in provincia di Palermo e di Catania, ognuno da 13.647,29 euro. Il primo è arrivato a Caltavuturo, precisamente nella tabaccheria di via Falcone 78; il secondo è invece andato a Mascalucia, nel "Canadian Bar" di corso S.Vito 2. La caccia al Jackpot invece continua e nell'appuntamento di domani verranno messi in palio 20,7 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.