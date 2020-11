Superenalotto, doppietta di "5" a Bagheria: vinti complessivamente oltre 55 mila euro

Il Superenalotto sorride ancora una volta alla Sicilia. L’estrazione di martedì 3 novembre ha fatto sì che due giocatori di Bagheria centrassero un "5" da 27.866,05 euro ciascuno.

Le schedine, riporta Agipronews, sono state giocate presso “La Nuova Fortunella” in via B. Mattarella 169/171 e presso il Tabacchi Raspanti Giulia sulla via Consolare 144. La caccia al "6" invece continua e per il concorso di giovedì il Jackpot metterà in palio 60,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il 6 non si vede da aprile 2018, con 130 milioni vinti sempre a Caltanissetta.