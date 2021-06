SuperEnalotto, a Palermo centrato un “5” da 46 mila euro

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso del 1° giugno, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 46.179,70 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di viale Regione Siciliana 3594 a Palermo, nei pressi della rotonda di via Leonardo da Vinci. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 35,7 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.