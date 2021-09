SuperEnalotto, Falsomiele festeggia: centrato un "5" da 26 mila euro

La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via del Cigno 2. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando gli 80,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione

Il SuperEnalotto fa tappa in Sicilia: nel concorso dell’11 settembre, come riportato da Agipro, è stato centrato un “5” del valore di 26.618,22euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via del Cigno 2 a Falsomiele. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando gli 80,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (in provincia di Fermo), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.