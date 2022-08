/ Corso Calatafimi, 482

SuperEnalotto, in una tabaccheria di corso Calatafimi centrato un "5" da 39 mila euro

Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 249,2 milioni di euro. In Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta