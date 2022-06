Superenalotto, centrato un "5" da 32 mila euro al Cep

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 23 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 32.065,53 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi dei fratelli Ottini di via Filippo Brunelleschi 78/80, a Palermo.

Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 227,8 milioni di euro, record nella storia del gioco. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.