VIDEO | Super green pass, i palermitani sono d'accordo: "Chi non è vaccinato stia a casa"

Siamo stati in giro per il centro per capire cosa pensano i cittadini del nuovo decreto legge varato dal Governo, che prevede restrizioni su ristoranti, palestre e trasporti. Solo alcuni tra gli intervistati si schierano contro: "E' una limitazione della libertà". Solo per qualcuno crea confusione