VIDEO | Contagi in aumento e super green pass nei bar all'aperto: al Cassaro è di nuovo "lockdown"

Con l'entrata in vigore delle nuove restrizioni anti Covid, in corso Vittorio Emanuele sembra essere tornati indietro di quasi due anni. La disperazione dei commercianti: "Cali anche dell'80%. La gente ha paura e fuori c'è il deserto. I turisti si infastidiscono e non mancano i furbetti del certificato verde"