Bagheria, ecco due super aspirapolvere elettrici per la pulizia della città

I mezzi in dotazione all'azienda d'igiene ambientale del Comune hanno un'autonomia di carica fino a 16 ore e potranno essere utilizzati anche nelle ore notturne. Serviranno a rimuovere i rifiuti nei punti in cui i mezzi più grossi non riescono ad arrivare

Due super aspirapolvere per fare pulizia laddove i mezzi più grossi non riescono ad arrivare. Amb spa, l'azienda d'igiene ambientale del Comune di Bagheria, incrementa la sua flotta con due modelli elettrici Glutton che hanno un'autonomia di carica fino a 16 ore.

"Questi aspirapolvere giganteschi - spiega il presidente Amb Vito Matranga - saranno utilizzati per rimuovere i rifiuti vicino panchine, fioriere, griglie, aiuole e altro ancora. Si tratta di macchine silenziose che potranno essere messi in funzione, se necessario, anche in orario notturno. Dal punto di vista costruttivo ha un’ampia superficie filtrante che permette l’uscita di aria più pulita di quella in entrata, è semovente e di facile manovrabilità, ed è caratterizzato da una potenza di aspirazione tale da consentire la rimozione anche di rifiuti di dimensioni e peso rilevanti.

"La scelta di testare Glutton - aggiunge l’assessore all'Igiene Urbana, Giuseppe Tripoli - tiene conto delle richieste giunte dai cittadini e alle quali l’amministrazione è particolarmente sensibile". Le due aspiratrici saranno attive da questa sera.