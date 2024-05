Suore aggredite e rapinate all'uscita dale Poste, arrestati due uomini dopo un inseguimento

Hanno adocchiato una coppia di suore fuori dall'ufficio postale, dove stavano per ritirare del denaro, e le hanno seguite fino a una casa di riposo per poi rapinarle. La polizia ha arrestato ieri un 33enne e un 38enne bloccati dai Falchi della squadra mobile dopo un breve inseguimento dalle parti di via Filippo Corazza, zona Oreto, e accusati di aver derubato le vittime in via Altofonte.

Secondo una prima ricostruzione le suore sarebbero state prese di mira all'uscita dalla filiale delle Poste di corso Calatafimi, dove erano andate a prelevare oltre mille euro in contanti. Una volta fuori sono state aggredite da una coppia di rapinatori che, dopo aver le loro borse, sono fuggiti a bordo di un'auto. Qualcuno, però, è riuscito a notare il modello del mezzo e la targa e ha lanciato l'allarme al 112.

In pochi minuti la polizia ha attivato le ricerche della vettura, una Mini Cooper, che è stata rintracciata dalle parti di via Oreto. Le pattuglie dei Falchi, raccogliendo la nota diffusa dalla centrale, hanno bloccato in via Filippo Corazza l'auto a bordo della quale c'erano due dei tre presunti rapinatori. Addosso avevano una somma di denaro, sequestrata per accertamenti, nonché un cellulare e altri effetti personali riconducibili alle vittime.

A supportare gli agenti in moto e per accompagnare gli indagati negli uffici di polizia e in carcere sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Oreto e dell'Ufficio prevenzione generale. Gli indagati sono stati portati direttamente in una cella del Pagliarelli dove resteranno sino a domani in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Intanto proseguono le indagini per rintracciare il terzo complice, probabilmente lasciato a casa dopo il colpo con la sua parte del bottino. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere in zona e ascoltato il racconto di alcuni testimoni e delle due suore, soccorse prima da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118. Entrambe, ancora un po' sotto choc per l'accaduto, hanno rifiutato le cure e il trasferimento in ospedale.