Suona il clacson all'auto davanti, in due scendono e lo prendono a pugni

Un'auto rimane bloccata davanti alla sua macchina nel traffico, suona il clacson per invitarla a ripartire e per tutta risposta viene preso a pugni. E' successo ieri in via Ammiraglio Rizzo, nella più classica delle scene di ordinaria follia palermitana. La vittima è un 56enne. L'uomo è stato aggredito e picchiato da due persone che sono scese dall'auto che era ferma davanti alla sua.

Il 56enne, che si trovava a bordo di una Fiat Panda, non ha avuto nemmeno il tempo di reagire, con i due che infastiditi dal rumore del clacson in pochi secondi lo hanno riempito di pugni.

L’uomo, ferito al volto, è stato soccorso dal 118, che lo ha condotto al pronto soccorso di Villa Sofia, in codice giallo. Intervenuti anche gli agenti della polizia, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini,