Comune, prorogate fino al 31 dicembre le domande per la concessione del suolo pubblico

Prorogata fino al 31 dicembre prossimo la possibilità per i commercianti di presentare le istanze per la concessione del suolo pubblico. Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell?area dello Sviluppo economico e dell?assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, nelle more che il Consiglio modifichi il regolamento.

"Il termine di presentazione, necessario al fine di avere la proroga della concessione sino al 30 aprile 2023 - spiega l'assessore - era stato fissato dalla precedente delibera al 31 ottobre. Adesso invece è stato prolungato, su richiesta delle associazioni di categoria e degli esercenti, al fine di consentire ad una platea più ampia possibile la presentazione e la successiva istruttoria delle istanze secondo una normativa omogenea e uniforme, in considerazione delle evoluzioni normative stabilite dalla legge regionale entrata in vigore il 3 ottobre e di ulteriori eventuali integrazioni che potranno essere apportate dal Consiglio comunale nelle prossime settimane".

"Siamo sempre vicini - conclude Forzinetti - alle richieste delle associazioni di categoria e degli imprenditori, che devono avere regole chiare e precise per poter effettuare investimenti nelle proprie attività".