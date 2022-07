Suolo pubblico supplementare gratuito, arriva la proroga fino al 30 settembre

La gratuità era terminata lo scorso 31 marzo, con la fine dello stato d'emergenza Covid, ma adesso arriva una nuova proroga fino al prossimo 30 settembre per le concessioni di suolo pubblico supplementare. A decretarla è l'assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

In questi mesi, numerosi erano stati i commercianti che avevano chiesto di poter estendere il periodo in cui non pagare il Cup, canone unico patrimoniale, per piazzare dehors, sedie e tavolini all'aperto.

"Avevamo posto il tema all’attenzione dell’amministrazione comunale e venerdì, finalmente, diverrà atto concreto con il recepimento del provvedimento del governo nazionale, esempio di buona amministrazione e collaborazione tra Consiglio e giunta a vantaggio della città", dichiara il capogruppo della Dc Nuova in consiglio comunale, Domenico Bonanno.

"Gli esercenti palermitani, vittime della miopia della precedente amministrazione - attacca Bonanno - attendevano questa proroga dallo scorso mese di marzo. In questo modo, sarà salva la seconda parte della stagione estiva. Nelle prossime settimane mi farò promotore, insieme al gruppo consiliare della DC, di un tavolo di confronto tra imprenditori del settore e amministrazione, con il chiaro obiettivo di trovare soluzioni percorribili ed attuabili dal mese di ottobre".