Sunia, pubblicata la graduatoria per il contributo all'affitto

Pubblicata la graduatoria del contributo per l’affitto relativa ai contratti di locazione in corso durante l’anno 2020. A comunicarlo è il Sunia Palermo. “L’importo del contributo può raggiungere importi fino a 3 mila euro. Sono circa 7 mila le istanze presentate – dichiara il responsabile del Sunia Palermo Zaher Darwish -. La graduatoria è stata pubblicata sul sito ufficiale della Regione siciliana”. Per consultazione ed eventuali ricorsi, ci si può rivolgere alla sede del Sunia in via Tenente Giovanni Ingrao, 2. La sede è aperta tutti i pomeriggi e le mattine dei giorni dispari.