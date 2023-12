Povertà educativa, da Sumup e Kala onlus un progetto solidale per i bambini di Ballarò

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Povertà educativa, da SumUp e Kala Onlus un progetto solidale a Palermo per i bambini del quartiere Ballarò SumUp organizza in tutta Europa una lotteria benefica fra i suoi dipendenti per sostenere i progetti di Kala Onlus rivolti alle famiglie bisognose del quartiere Albergheria/Ballarò a Palermo. La donazione raccolta sarà raddoppiata dall’azienda. A Palermo solo l’8% delle domande di servizi per l’infanzia viene soddisfatta: le donazioni saranno utilizzate per supportare famiglie prive di una rete di sostegno e contrastare la povertà educativa. Fra le attività che saranno finanziate: l’acquisto di giocattoli e materiali scolastici, la ristrutturazione di una ludoteca all’interno dell’istituto comprensivo Verga-Nuccio, l’organizzazione di attività ludiche e formative per oltre 40 bambini del quartiere fra i 6 e i 10 anni.

In Sicilia la spesa dei Comuni per i servizi educativi della prima infanzia è di 361 euro, meno della metà della media nazionale (769 euro), e solo un bambino su 20 nella fascia 0-2 anni ha accesso all’asilo nido, un valore inferiore alla media del Mezzogiorno (6,7%) e circa tre volte più basso della media nazionale (il 14,5%). Nel territorio di Palermo solo l’8% delle domande di servizi per l'infanzia (asili e ludoteche) viene soddisfatta e sono numerose le famiglie, sia di origine italiana sia di altre nazionalità, prive di una rete di supporto per l'educazione dei bambini. Con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e sostenere le famiglie che non godono di una rete parentale di supporto, SumUp - fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione - affianca Kala Onlus, associazione che dal 2010 ha aiutato oltre 500 bambini e altrettante famiglie in condizioni di svantaggio economico, fornendo un supporto pedagogico, logistico ed economico, attraverso servizi dedicati all’infanzia e ai genitori.

Il progetto solidale lanciato da SumUp comprende una lotteria benefica che coinvolge i dipendenti di tutta Europa, in aggiunta all’impegno della fintech di raddoppiare la cifra raccolta in donazioni con lo scopo di sostenere i progetti di Kala Onlus per famiglie bisognose del quartiere Ballarò a Palermo. La cifra raccolta complessivamente dall’azienda sarà destinata all’acquisto di alimenti, giocattoli e materiale scolastico; verranno inoltre finanziate la ristrutturazione di una ludoteca all’interno dell’istituto comprensivo Verga-Nuccio e l’organizzazione di attività ludiche e formative nel quartiere. Destinatari dell’iniziativa sono circa 40 bambini in situazioni di fragilità socio-economica di età compresa tra i 6 e i 10 anni, insieme alle loro famiglie provenienti da circa 14 paesi. “Con questa iniziativa benefica, che coinvolge i dipendenti di tutta Europa, SumUp intende ribadire il proprio supporto di azienda internazionale al territorio siciliano e, in particolare, alla città di Palermo: per questo abbiamo scelto di lavorare a fianco di Kala Onlus, che da più di dieci anni si adopera nel quartiere Albergheria, vicinissimo al mercato di Ballarò, a favore di minori svantaggiati e delle loro famiglie”, dichiara Marc-Alexander Christ, Co-founder di SumUp.

“Le istituzioni, da sole, non sono in grado di esaurire l’aiuto necessario alle persone in situazioni di fragilità economica ed è per questo che SumUp ritiene fondamentale promuovere un progetto solidale il cui scopo è fornire mezzi e risorse concreti a bambini e famiglie palermitani. In questo modo vogliamo contribuire a realizzare città sempre più inclusive in cui trovano spazio l’educazione, la solidarietà e l’assistenza”. "La nostra associazione è impegnata quotidianamente in prima linea per fare fronte alla dilagante povertà educativa e quella economica in un quartiere di Palermo che, seppur centrale, è molto periferico”. - dichiara Rosita Marchese, Presidente di Kala Onlus - “Ricevere il sostegno di SumUp per noi è molto importante perché, oltre alla donazione ricevuta, ci fa capire che il nostro lavoro viene visto, compreso e apprezzato anche al di fuori del contesto in cui operiamo. Questo ci rende orgogliosi e capaci di guardare oltre le quotidiane difficoltà in cui ci imbattiamo. Grazie a SumUp per la sensibilità dimostrata, speriamo di incrociare di nuovo i nostri cammini in futuro".

SumUp e Kala Onlus: una lotteria per aiutare le famiglie di Ballarò - Tutti i dipendenti SumUp, a livello europeo, hanno la possibilità di donare una cifra a Kala Onlus, partecipando alla lotteria solidale, senza limiti al numero di biglietti acquistabili. In palio per i vincitori ci sono dieci magliette del Palermo Football Club, di cui SumUp è sponsor ufficiale per la stagione calcistica 2023/2024, personalizzate per SumUp con l’autografo dai giocatori della squadra. Della cifra raccolta (che sarà raddoppiata da SumUp) il 40% sarà speso per l’acquisto di pasti e merende; un altro 40% verrà utilizzato per offrire ai bambini la possibilità di fruire di attività ludiche e formative (cinema, teatro, eventi sportivi) acquistando ingressi e biglietti ma anche supportando economicamente gli accompagnatori. Il restante 20% dei fondi sarà devoluto alla ristrutturazione di una ludoteca all’interno dell'Istituto Verga-Nuccio (comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore) per acquistare arredi, giocattoli e materiali didattici. Kala Onlus, dal 2010 a Palermo - Attiva da dieci anni nel quartiere Albergheria, in cui sorge il celebre mercato di Ballarò, Kala Onlus si dedica a iniziative per il contrasto alla povertà educativa e per il supporto alle famiglie italiane e straniere. Negli anni ha aiutato circa 500 famiglie in condizioni di svantaggio economico, fornendo loro un supporto pedagogico, logistico ed economico, attraverso servizi dedicati all’infanzia e ai genitori che includono mostre, sportelli per la genitorialità, laboratori, banchi alimentari.

Inoltre, a piazza dell’Origlione (nel cuore di Ballarò) nei locali messi a disposizione dall’Istituto comprensivo Verga-Nuccio, ha creato “Il Giardino di Madre Teresa”, spazio educativo per bambini con difficoltà socio-economiche. Durante il periodo natalizio, infine, Kala Onlus lancia il progetto di raccolta fondi Incarta la solidarietà: i volontari, all’interno di negozi convenzionati (tra cui la Rinascente di Palermo) incartano i regali chiedendo ai clienti una donazione per sostenere le attività dell'associazione. SumUp ha messo a disposizione di Kala Onlus i suoi POS mobili per consentire all’associazione di ricevere donazioni anche attraverso carte e altri strumenti per i pagamenti digitali e supportare la raccolta fondi per i suoi progetti sul territorio.