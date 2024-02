A Palermo un summit internazionale contro le mutilazioni genitali femminili

Il prossimo 6 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, allo Steri con inizio alle ore 16 si terrà il summit itinerante sulle mutilazioni genitali femminili proposto da Sicpre, società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva rigenerativa ed estetica, in collaborazione con l’unità operativa di Chirurgia plastica del Policlinico Paolo Giaccone, diretta dalla professoressa Adriana Cordova. L’approccio scientifico, legale e sociologico al tema delle mutilazioni sarà arricchito dalla presenza di artisti e rappresentanti delle associazioni legate al mondo africano.

Si tratta di un evento di riflessione e sensibilizzazione su questa pratica lesiva dei diritti umani che coinvolge milioni di bambine, ragazze e donne, e che ha il fine di creare una sinergia tra le categorie professionali coinvolte nel tema e assicurare la migliore assistenza alle donne vittime di questa pratica. "L’incontro - dice la professoressa Adriana Cordova - è un'occasione per approfondire il tema, informare e sensibilizzare su questa pratica che costituisce nel diritto internazionale una grave violazione dei diritti umani a danno di milioni di bambine, ragazze e donne. Nel programma una tavola rotonda con la partecipazione di ginecologi, sociologi, psicoterapeuti e antropologi, oltre che ovviamente di chirurghi plastici e associazioni del territorio, al fine di creare una sinergia tra le categorie professionali coinvolte nel tema e assicurare la migliore assistenza alle donne vittime di questa pratica”.