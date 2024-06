Summer Club Yolk, a Palermo due centri estivi gratuiti: coinvolti 90 bambini

Al via la 7° edizione dei Summer Club Yolk, cinque centri estivi che offrono un prezioso sostegno alle famiglie dei quartieri più vulnerabili di Roma e Palermo per contrastare il rischio di vuoto educativo. Queste settimane di attività straordinarie, tutte gratuite, sono rivolte a 290 bambine, bambini, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 14 anni e si terranno nei mesi di giugno e luglio.

Il progetto nasce dalla volontà di rispondere con soluzioni concrete e stimolanti alla povertà assoluta che, secondo recenti studi dell'Istat, riguarda il 13,4% dei minori in Italia. Se prendiamo in considerazione la povertà relativa, ci troviamo di fronte ad un dato ancora maggiore pari al 22,2% dei minori, con particolare incidenza al Sud e nelle Isole, sottolineando significative disparità regionali. Un divario che nel periodo estivo diventa ancora più evidente costringendo chi è meno fortunato a trascorrere l’estate senza opportunità di crescita e interazione sociale.

Clementina Cordero di Montezemolo, Founder, Ceo e Fundraising manager di Yolk™ afferma: "Ci impegniamo affinché la chiusura delle scuole non significhi un vuoto di interazioni sociali e opportunità di apprendimento. Vogliamo che l’estate sia un’occasione in più per illuminare i preziosi talenti di tanti bambini e bambine che hanno un tesoro dentro. Ringraziamo le dirigenti scolastiche di Roma e Palermo che con noi aprono le porte a un'educazione estesa e luminosa, sperando che sempre più scuole aderiscano a questo modello."

A Palermo i bambini coinvolti saranno 90: i summer club si terranno nei locali dell’IC Manzoni Impastato (Noce) grazie al contributo di Poste Italiane e nella scuola Antonello Da Messina - IC Karol Wojtyla Arenella (Ex cantieri navali) nell'ambito del progetto CSC Montepellegrino. Quest'ultimo campo estivo rientra nel progetto Centri Sportivi di Comunità, finanziato dalla Fondazione Laureus, dall’impresa sociale Play for Change e dall’impresa sociale Con i Bambini