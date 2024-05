Suicidio in via Sicilia: si lancia dal quarto piano, morto un uomo

Si è lasciato cadere dal balcone del quarto piano di un'abitazione in via Sicilia. Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi lanciato nel vuoto mentre si trovava nel proprio appartamento. E' successo intorno alle 19.30. In pochi istanti si è formato un capannello di passanti e residenti che hanno lanciato l’allarme all 112. Nonostante l’intervento delle volanti di polizia e dei sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ignote le cause dell'estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.