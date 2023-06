Si è lasciato cadere dal quarto piano in via Duca della Verdura. Un uomo di 75 anni è morto ieri pomeriggio dopo essersi lanciato nel vuoto mentre si trovava nel proprio appartamento. In pochi istanti si è formato un capannello di passanti e residenti che hanno lanciato l’allarme all 112. Nonostante l’intervento delle volanti di polizia e dei sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza, per lui non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che abitava da solo, si trovava in casa quando avrebbe deciso di farla finita. E così, intorno 18.30, il 75enne avrebbe aperto una finestra, si sarebbe messo a cavalcioni e poi si sarebbe buttato. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi in strada e ispezionato appartamento dell’uomo nel tentativo di chiarire le ragioni per cui si sia spinto sino all'estremo gesto. Terminati gli accertamenti la salma è stata restituita ai familiari.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.