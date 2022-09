Tragedia sulla Palermo-Messina, ragazzo di 22 anni si lancia da un viadotto

Si è fermato su uno dei viadotti della Palermo-Messina per poi gettarsi nel vuoto. Un ragazzo di 22 anni si è suicidato gettandosi sotto un ponte all’altezza di Castelbuono. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. Dopo le segnalazioni sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco di Cefalù che hanno recuperato il corpo e atteso l’arrivo del medico legale.

La tragedia ha scosso Castelbuono. "L'intera comunità - fanno sapere dall'amministrazione comunale - si stringe nel dolore per l'immane tragedia che ha spezzato la vita di un nostro giovane concittadino. Tutti gli spettacoli in onore del Santissimo Crocifisso programmati per oggi e domani in piazza Minà Palumbo sono rinviati a data destinarsi".

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ Helpline-Telefono giallo, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.