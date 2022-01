Noce sotto choc, giovane di 22 anni si lancia dal tredicesimo piano e muore

Un ragazzo di 22 anni della Noce si è tolto la vita gettandosi dal tredicesimo piano di un palazzo. La tragedia si è consumata ieri sera in via Corradino di Svevia, alla Zisa. L'interno quartiere dove abitava è sotto choc. Decine i messaggi di cordoglio sui social di chi lo conosceva. "Perché l'hai fatto?", è questa la domanda che più ricorre nei vari post. Una risposta purtroppo non c'è.

Pare che il giovane lavorasse come fattorino. E che abbia deciso di gettarsi da una finestra condominiale dopo aver effettuato una consegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.