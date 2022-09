Pagliarelli, giovane s'impicca in carcere e muore dopo quasi 20 giorni: "La sua vita poteva essere salvata"

Si trovava in carcere da maggio, dopo il suo arresto per una rapina in farmacia, e da allora - nonostante le sue fragilità e i problemi di tossicodipendenza - non avrebbe lasciato presagire la possibilità di compiere un gesto estremo sino al giorno in cui è stato trovato impiccato in cella. E’ morto ieri, nel reparto di Rianimazione del Civico, un detenuto di 29 anni che si trovava in una cella della sezione ordinaria del Pagliarelli in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare.

I fatti risalgono al 28 agosto. Quel giorno, alcune ore prima della tragedia, il ragazzo era riuscito a sentire telefonicamente la famiglia. Poco dopo, approfittando dell’assenza del suo compagno di cella, avrebbe legato il suo lenzuolo attorno al collo e si sarebbe impiccato. Quando gli agenti di polizia penitenziaria se ne sono accorti hanno immediatamente allertato i sanitari che, dopo lunghe manovre, sono riusciti a rianimarlo.

"Pare che sia trascorsa all’incirca mezzora e per questo, nonostante il suo fisico giovane, ha riportato gravi lesioni", spiega a PalermoToday il suo avvocato Rocco Chimici. Il 29enne è stato quindi trasportato d’urgenza al Civico e dopo una prima tappa al pronto soccorso è stato trasferito in Rianimazione dove ha lottato, sino a ieri, fra la vita e la morte. "C’è molta rabbia perché probabilmente la sua vita poteva essere salvata. Aveva dei problemi legalità alla sua fragilità e alla tossicodipendenza", aggiunge il legale.

Il 29enne, sin da prima del suo ingresso al Pagliarelli, veniva seguito dagli specialisti del Sert, il Servizio per le tossicodipendenze gestito dall’Azienda sanitaria provinciale. Nonostante ciò pare che non ci fossero prescrizioni sanitarie sul suo conto né gli psicologi avrebbero individuato e indicato particolari anomalie sul suo conto. "Aveva qualche disturbo comportamentale - aggiunge l’avvocato Chinnici - che si acuiva quando manifestava i sintomi dell'astinenza".

Dopo il suo arresto e l’entrata in carcere, spiega ancora il legale, era stato chiesto a giugno l’inserimento "in una struttura più idonea per un soggetto del genere e dove tra l’altro era già stato. Purtroppo non c’era spazio, ma la risposta ci è arrivata soltanto ad agosto. Alternava momenti di tranquillità a periodi un po’ più bui, ma non aveva mai fatto capire che potesse togliersi la vita. Probabilmente hanno influito anche altre cause, che hanno disturbato il suo sonno per circa due settimane”.

La salma del giovane, dopo il decesso, è stata portata nella camera mortuaria del Civico. La Procura non ha ritenuto necessario chiedere l’autopsia e dunque domani saranno celebrati i funerali. "Sono dispiaciuto perché il sistema non ha funzionato, è un fallimento dello Stato e della giustizia. Speriamo vengano attivati degli strumenti - conclude l’avvocato - per sensibilizzare la classe politica quando devono essere fatte delle riforme".