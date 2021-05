Via Marchese Ugo, uomo di 58 anni si suicida lanciandosi dal dodicesimo piano

Sgomento in via Marchese Ugo. Ieri sera poco prima delle 20 un uomo di 58 anni si è lanciato dal dodicesimo piano ed è morto sul colpo dopo l'impatto col suolo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Non sono noti i motivi che hanno portato l'uomo, titolare di una nota farmacia in città, a compiere l'estremo gesto. Sull'episodio indaga la polizia, che ha sequestrato sia l'attività commerciale che l'auto del 58enne alla ricerca di indizi utili.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.