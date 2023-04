Ennesimo suicidio in carcere, detenuto di 56 anni si toglie la vita al Pagliarelli

Ennesimo suicidio in carcere. Un detenuto di 56 anni si è tolto la vita al Pagliarelli. L’uomo è stato trovato impiccato. Sono intervenuti agenti di polizia penitenziaria e personale medico dell’istituto di pena per soccorrerlo. Il medico del 118 però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Agenti della polizia penitenziaria e la direzione del carcere stanno cerando di ricostruire quanto successo.