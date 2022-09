Detenuto si impicca in una cella dell'Ucciardone con il lenzuolo, dichiarata la morte cerebrale

Si era legato un lenzuolo attorno al collo con l’obiettivo di togliersi la vita e dopo giorni di agonia si è spento. E’ stata dichiarata la morte cerebrale del detenuto che pochi giorni fa aveva provato a impiccarsi all’interno della sua cella nella nona sezione del carcere Ucciardone. Nonostante le manovre di primo soccorso e il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

"Apprendiamo la notizia della morte del giovane detenuto nel penitenziario palermitano dell’Ucciardone che alcuni giorni fa - dice Pino Apprendi dell’Osservatorio Antigone - aveva tentato il suicidio. Ieri, invece, un altro detenuto aveva provato a togliersi la vita a Caltanissetta. Di fronte a questa escalation è necessario che la politica faccia qualcosa".

"Tutto questo - aggiunge Apprendi - accade nell'indifferenza di tutti i segretari di partito, che in questi giorni girano l'Italia per la campagna elettorale. A loro diciamo che dietro i numeri ci sono persone, quasi sempre giovani dei quali non si occupano. Una vergogna che denunciamo da anni e che denunceremo anche domenica 25 settembre, alle ore 24, davanti il tribunale di Palermo, per sollecitare chi governerà ad intervenire”.

Una decina di giorni fa si era verificata un’altra tragedia al Pagliarelli. In quell’occasione era stato un ragazzo di 29 anni a togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo. Il giovane si trovava in carcere da maggio. Nonostante le sue fragilità e i problemi di tossicodipendenza, sino a quel giorno non aveva lasciato presagire la possibilità di compiere un gesto estremo.