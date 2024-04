Tragedia sull'autostrada Palermo-Mazara, uomo si lancia da un viadotto e muore

Tragedia sull'autostrada Palermo-Mazara. Oggi, intorno alle 15, un palermitano di 54 anni si è tolto la vita lanciandosi dal viadotto Madonna del Ponte all'altezza di Partinico. Secondo la ricostruzione dei testimoni l'uomo, che viaggiava in direzione Palermo, ha prima tentato di sfondare il guardrail con l'auto, poi è sceso dalla macchina e si è buttato di sotto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco, un'ambulanza, il personale dell'Anas e il medico legale. Sconosciuti i motivi che hanno portato l'uomo al gesto estremo. Sull'episodio indaga il commissariato di Partinico.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.