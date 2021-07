Suicidio in via Duca della Verdura, anziano si lancia dalla finestra di una casa di riposo

Avrebbe deciso di alzarsi all’alba, approfittando dell'ora e del momento di quiete, per poi lanciarsi da una finestra della casa di riposo in cui viveva. Un uomo di 88 anni si è tolto la vita questa mattina, poco prima delle 6, gettandosi nel vuoto dal terzo piano di un palazzo di via Duca della Verdura, non lontano dall’incrocio con via Sampolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Non sono chiare le ragioni che avrebbero spinto l'anziano a compiere l'estremo gesto. Resta però da cai come abbia fatto l’88enne, che alloggiava in una struttura in cui è prevista l'assistenza da parte del personale 24 ore su 24, ad alzarsi dal letto e a dirigersi verso la finestra senza che nessuno se ne accorgesse. Terminata l’ispezione del cadavere il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.